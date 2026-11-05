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Maltempo in Sardegna, oggi è allerta rossa: attese piogge intense

  • Novembre 5, 2026
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Maltempo in Sardegna, oggi è allerta rossa: attese piogge intense

(Adnkronos) –
La Sardegna si prepara a una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni diffuse e temporali, anche di forte intensità, per tutta la giornata di oggi, giovedì 5 novembre. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione Civile segnala fenomeni temporaleschi che potranno interessare l’intero territorio regionale, con maggiore intensità sul settore orientale e sulla Gallura, dove sono “attesi cumulati di pioggia elevati, localmente molto elevati”.  

L’avviso di criticità del Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha individuato livelli di allerta differenziati sul territorio: codice rosso per rischio idrogeologico nelle zone Flumendosa-Flumineddu e Gallura, codice arancione per rischio idrogeologico per temporali e codice giallo per rischio idraulico nelle stesse aree. Nelle altre zone interessate dall’avviso è previsto codice giallo per rischio idrogeologico. “Le precipitazioni – spiega l’Arpas – potranno essere caratterizzate da temporali forti e persistenti, con cumulati localmente molto significativi. I fenomeni potranno manifestarsi con particolare intensità già nelle prime fasi, con precipitazioni che localmente potrebbero raggiungere i 30 millimetri in un’ora e accumuli fino a 70 millimetri nell’arco di tre ore. L’intero territorio regionale sarà interessato dalle precipitazioni, ma le manifestazioni più intense sono attese soprattutto sul settore orientale, in particolare nelle aree costiere e sui rilievi della fascia orientale. Sono inoltre previste forti raffiche di vento su tutta la Sardegna”. 

La Prefettura di Cagliari ha comunicato il preallertamento del Centro coordinamento soccorsi, quella di Sassari ha già provveduto a diramare i bollettini e ad avviare i contatti con i Vigili del fuoco, mentre la prefettura di Nuoro ha confermato il costante monitoraggio della situazione e le interlocuzioni con i sindaci e le strutture operative, riservandosi di attivare il Ccs in relazione all’evoluzione dello scenario. Allertati 83 sindaci delle zone interessate dal fenomeno. 

cronaca

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