Salernitana, la dura realtà della C

di Marco De Martino

SALERNO – Quella di sabato sarà una prima assoluta, ma con un nome decisamente ingombrante alle spalle. La Salernitana affronterà per la prima volta nella sua storia l’Inter U23, ma il confronto con il mondo nerazzurro affonda le radici in un passato lontano, fatto di sfide contro la prima squadra del Biscione. Un bilancio decisamente poco favorevole ai granata, che nei cinque precedenti disputati a Milano hanno sempre dovuto fare i conti con la superiorità dell’Inter, senza mai riuscire a conquistare un risultato positivo. Il primo incrocio risale addirittura alla stagione 1947/48. L’8 febbraio 1948, i nerazzurri si imposero per 2-1, al termine di una gara che rappresenta il primo capitolo di una storia lunga quasi ottant’anni. Per ritrovare un confronto tra le due squadre bisogna poi attendere il campionato 1998/99, quando il 29 novembre 1998 l’Inter riuscì nuovamente a imporsi con il punteggio di 2-1. Decisamente più pesanti le sconfitte rimediate dalla Salernitana nei confronti più recenti, tutti disputati in Serie A. Il 4 marzo 2022, alla ventottesima giornata, i nerazzurri travolsero i granata con un netto 5-0. Nella stagione successiva, il 16 ottobre 2022, arrivò un’altra affermazione interista, questa volta per 2-0. Il capitolo più recente è datato 16 febbraio 2024: ancora una volta a San Siro, l’Inter non lasciò scampo alla formazione granata che quel giorno vide l’esordio in panchina di Fabio Liverani, imponendosi con un perentorio 4-0 (nella foto). Cinque partite, cinque vittorie nerazzurre con quindici reti realizzate e appena due subite. Numeri che raccontano un dominio netto e che la Salernitana non ha mai avuto l’occasione di ribaltare. Sabato, però, sarà un’altra storia: di fronte non ci sarà la corazzata nerazzurra, ma la sua formazione Under 23. Un avversario inedito, con il quale i granata proveranno a inaugurare una nuova tradizione, possibilmente di segno opposto a quella scritta finora contro l’Inter.