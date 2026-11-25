Una corsa contro il tempo, la sinergia tra presidi ospedalieri e l’alta specializzazione medica hanno permesso di salvare la vita a una donna colpita da una grave intossicazione da monossido di carbonio e trasferita d’urgenza dall’ospedale “San Carlo” di Potenza all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’allarme è scattato nella notte della scorsa settimana, quando i sanitari del nosocomio lucano hanno contattato il Servizio di Medicina Subacquea e Iperbarica del Ruggi. La paziente aveva inalato il gas tossico tra le 24 e le 48 ore precedenti e versava in condizioni critiche, con il rischio concreto di sviluppare una pericolosa sindrome post-intervallare.

L’intervento d’urgenza e la guarigione Attivata immediatamente la macchina dei soccorsi, la donna è stata trasferita a Salerno e sottoposta subito a una prima seduta intensiva della durata di tre ore in camera iperbarica. L’operazione in emergenza è stata condotta dalla dottoressa Ilaria Santoriello, dal tecnico Valentina Amatruda e dal tender infermieristico Annarita Martucci, con il supporto dell’équipe della UOS Medicina Subacquea e Iperbarica — guidata dal dottor Antonio Siglioccolo e composta dai medici I.G. Cione, V. Caterino, A. Galardo, M. Giudice, dal tecnico D. Terracciano e dagli infermieri S. Esposito e F. Scognamiglio — unità afferente alla UOC Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Renato Gammaldi.

La tempestività del trattamento ha innescato un rapido miglioramento del quadro clinico. Dopo la seduta d’urgenza, la paziente ha completato il percorso terapeutico con altri cinque trattamenti di consolidamento, venendo poi dimessa in breve tempo.

L’episodio conferma ancora una volta il ruolo strategico e sovraregionale della Camera Iperbarica del Ruggi, un presidio salvavita che garantisce assistenza continua nelle emergenze non solo per Salerno e la sua provincia, ma anche per la Basilicata e gran parte della Calabria.