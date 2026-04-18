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Mastella: no alle primarie, sarebbero inutile zuffa

  • Aprile 18, 2026
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Mastella: no alle primarie, sarebbero inutile zuffa

“Non è con le primarie che si riattiva il flusso e si valorizza il patrimonio referendario. Alle primarie sul leader del campo largo dico no. Sarebbero un’inutile zuffa. Esalterebbero le differenze, a discapito di un’unità già labile, in politica estera su grandi temi come il riarmo europeo e l’Ucraina e a valle sui territori dove personalismi e beghe di cortile compromettono gli sforzi. Lo show delle primarie servirebbe più al centrodestra”. Lo ha detto il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella al Ramada di Napoli nel corso del meeting Verso il Centro organizzato dall’associazione Liberi per l’Italia. “Noi ci siamo. Siamo forza di governo in Campania, dove siamo stati decisivi per la vittoria di Fico, di cui siamo partner leali e partiremo con iniziative in tutto il Centro-sud, cominciando da alcune imminenti in Sicilia e Calabria. Noi di Centro è pronto a fare la sua parte”, ha proseguito Mastella.

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