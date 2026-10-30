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Centrosinistra, primarie entro febbraio

  • Ottobre 30, 2026
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Centrosinistra, primarie entro febbraio

Le primarie del centrosinistra si terranno entro il mese di febbraio. È quanto hanno concordato i leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, con l’obiettivo di coinvolgere gli elettori nella scelta della leadership della coalizione.

«Abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio, con l’obiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista», si legge nella nota congiunta diffusa dai leader delle tre forze politiche.

L’intesa punta dunque a rafforzare il percorso unitario del centrosinistra attraverso una consultazione aperta, chiamata a individuare una guida condivisa e sostenuta dalle diverse componenti della coalizione.

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