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Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra Polonia, sospeso presidente della Corte Costituzionale: polizia schierata attorno all’edificio F1, Gp Messico: Leclerc davanti ad Antonelli nelle prime libere Pensioni, sistema rivalutazioni cambia con Manovra 2027: si torna a 6 scaglioni Webuild, acquista ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58%. Opa diventa obbligatoria Cobolli rassicura tutti: “Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare” Manovra, ddl da 157 articoli: dal taglio Irpef fino a 55mila euro al salvadanaio per bebè Morto a 49 anni Francesco Pompilio, addio all’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’ e ‘Buen Camino’ Malattie rare, De Stefano (UniCatt): “Piastrinopenia aumenta del 40% rischio mortalità” Malattie rare, Grandone (Siset): “Non creare allarmismo su trombosi nelle donne” Ucraina, Ue verso ok a prestito da 45 miliardi per il 2027 Le guerre non finiscono quando crediamo. La Bosnia e quella difesa europea che esiste già Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra Polonia, sospeso presidente della Corte Costituzionale: polizia schierata attorno all’edificio F1, Gp Messico: Leclerc davanti ad Antonelli nelle prime libere Pensioni, sistema rivalutazioni cambia con Manovra 2027: si torna a 6 scaglioni Webuild, acquista ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58%. Opa diventa obbligatoria Cobolli rassicura tutti: “Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare” Manovra, ddl da 157 articoli: dal taglio Irpef fino a 55mila euro al salvadanaio per bebè Morto a 49 anni Francesco Pompilio, addio all’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’ e ‘Buen Camino’ Malattie rare, De Stefano (UniCatt): “Piastrinopenia aumenta del 40% rischio mortalità” Malattie rare, Grandone (Siset): “Non creare allarmismo su trombosi nelle donne” Ucraina, Ue verso ok a prestito da 45 miliardi per il 2027 Le guerre non finiscono quando crediamo. La Bosnia e quella difesa europea che esiste già
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Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra

  • Ottobre 30, 2026
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Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra

(Adnkronos) – Un giorno in più per tentare la fortuna al gioco del Lotto e del Superenalotto: il testo bollinato del ddl Bilancio introduce un’estrazione settimanale in più, il mercoledì, estesa anche ai giochi opzionali e complementari.  

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà istituire il nuovo appuntamento – che diventano 5 a settimana – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma. La nuova estrazione, secondo le stime, dovrebbe portare nelle casse dell’erario maggiori entrate per 30,5 milioni nel 2027, 43,1 dal 2028. 

 

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