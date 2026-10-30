Eboli. Riceviamo e pubblichiamo richiesta di rettifica dalla Sarim - Le Cronache Eboli
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra Polonia, sospeso presidente della Corte Costituzionale: polizia schierata attorno all’edificio F1, Gp Messico: Leclerc davanti ad Antonelli nelle prime libere Pensioni, sistema rivalutazioni cambia con Manovra 2027: si torna a 6 scaglioni Webuild, acquista ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58%. Opa diventa obbligatoria Cobolli rassicura tutti: “Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare” Manovra, ddl da 157 articoli: dal taglio Irpef fino a 55mila euro al salvadanaio per bebè Morto a 49 anni Francesco Pompilio, addio all’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’ e ‘Buen Camino’ Malattie rare, De Stefano (UniCatt): “Piastrinopenia aumenta del 40% rischio mortalità” Malattie rare, Grandone (Siset): “Non creare allarmismo su trombosi nelle donne” Ucraina, Ue verso ok a prestito da 45 miliardi per il 2027 Le guerre non finiscono quando crediamo. La Bosnia e quella difesa europea che esiste già Arriva la quinta estrazione settimanale per Lotto e Superenalotto, la novità in manovra Polonia, sospeso presidente della Corte Costituzionale: polizia schierata attorno all’edificio F1, Gp Messico: Leclerc davanti ad Antonelli nelle prime libere Pensioni, sistema rivalutazioni cambia con Manovra 2027: si torna a 6 scaglioni Webuild, acquista ulteriore 4,68% di Trevi e sale al 34,58%. Opa diventa obbligatoria Cobolli rassicura tutti: “Piccolo risentimento muscolare, a Parigi farò tutto il possibile per giocare” Manovra, ddl da 157 articoli: dal taglio Irpef fino a 55mila euro al salvadanaio per bebè Morto a 49 anni Francesco Pompilio, addio all’attore de ‘Il Paradiso delle Signore’ e ‘Buen Camino’ Malattie rare, De Stefano (UniCatt): “Piastrinopenia aumenta del 40% rischio mortalità” Malattie rare, Grandone (Siset): “Non creare allarmismo su trombosi nelle donne” Ucraina, Ue verso ok a prestito da 45 miliardi per il 2027 Le guerre non finiscono quando crediamo. La Bosnia e quella difesa europea che esiste già
Eboli

Eboli. Riceviamo e pubblichiamo richiesta di rettifica dalla Sarim

  • Ottobre 30, 2026
  • 0
  • 85
  • 2 Min Read
Eboli. Riceviamo e pubblichiamo richiesta di rettifica dalla Sarim

Con riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano Le Cronache il 25 ottobre 2026, a firma di Antonio Manzo, dal titolo “Sistema Eboli, campo aperto per il servizio rifiuti al clan dei Casalesi”, SARIM S.r.l. contesta fermamente le affermazioni e la rappresentazione dei fatti, ritenendole inesatte, fuorvianti e gravemente lesive della propria reputazione. Non corrisponde al vero che SARIM abbia gestito il servizio di igiene urbana nel Comune di Eboli esclusivamente attraverso affidamenti senza gara. La società si è aggiudicata due distinte procedure ad evidenza pubblica, nel 2007 e nel 2019, cui hanno fatto seguito regolari contratti di servizio nel 2008 e nel 2020. Le proroghe richiamate nell’articolo sono state disposte dall’Amministrazione comunale mediante propri provvedimenti, nell’ambito delle competenze dell’ente affidante. La prosecuzione del servizio dal 2015 trovava riferimento nella disciplina transitoria prevista dalla L.R. Campania n. 5/2014. Circostanza particolarmente significativa, completamente omessa nell’articolo, è che nel gennaio 2020 l’ANAC ha disposto l’archiviazione degli esposti riguardanti le proroghe del servizio affidato a SARIM. Ancora più grave è l’accostamento tra il nome SARIM, espressamente richiamato nel sommario, e il clan dei Casalesi, evocato nel titolo principale. Tale associazione, idonea a ingenerare nel lettore il convincimento di collegamenti con la criminalità organizzata, non trova riscontro in specifici fatti riferiti alla società. Le vicende antimafia richiamate nell’articolo riguardano altri soggetti e operatori economici e non possono essere impropriamente associate a SARIM. SARIM respinge categoricamente qualsiasi insinuazione di collegamenti con organizzazioni criminali e contesta una ricostruzione giornalistica che, omettendo circostanze amministrative decisive e sovrapponendo vicende del tutto distinte, restituisce un’immagine profondamente distorta della propria attività. La società ribadisce di aver operato nell’ambito dei rapporti contrattuali con il Comune di Eboli e si riserva ogni iniziativa a tutela della propria immagine e reputazione. SARIM S.r.l.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Eboli Provincia

Eboli, Housing Sociale: Cariello accusa il sindaco.

EBOLI. L’Housing Sociale di Fontanelle stasera tornerà in Consiglio e forse

Tommaso D'Angelo
Luglio 19, 2013
Provincia Eboli

Ospedale Unico, il segretario Pd Lascaleia replica

di Oreste Vassalluzzo BATTIPAGLIA. Monta la polemica tra Eboli e Battipaglia

Tommaso D'Angelo
Luglio 28, 2013
Ultimora Provincia Eboli

Cadavere di neonata trovato su spiaggia nel

Aveva ancora il cordone ombelicale il cadavere della neonata, ricoperto di

Tommaso D'Angelo
Novembre 5, 2013
Eboli Provincia

Sospetti sulla mensa scolastica, un’interrogazione consiliare dei

EBOLI. Qualità scadente, tariffe alle stelle, addirittura dubbi sul rispetto di

Tommaso D'Angelo
Dicembre 13, 2013
Eboli Provincia

Eboli, ospedale: Nuovo Psi all’attacco «era un

EBOLI. Le accuse di avere fatto saltare la seduta cinsiliare sull’ospedale

Tommaso D'Angelo
Dicembre 19, 2013