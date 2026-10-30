Eboli. Riceviamo e pubblichiamo richiesta di rettifica dalla Sarim

Con riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano Le Cronache il 25 ottobre 2026, a firma di Antonio Manzo, dal titolo “Sistema Eboli, campo aperto per il servizio rifiuti al clan dei Casalesi”, SARIM S.r.l. contesta fermamente le affermazioni e la rappresentazione dei fatti, ritenendole inesatte, fuorvianti e gravemente lesive della propria reputazione. Non corrisponde al vero che SARIM abbia gestito il servizio di igiene urbana nel Comune di Eboli esclusivamente attraverso affidamenti senza gara. La società si è aggiudicata due distinte procedure ad evidenza pubblica, nel 2007 e nel 2019, cui hanno fatto seguito regolari contratti di servizio nel 2008 e nel 2020. Le proroghe richiamate nell’articolo sono state disposte dall’Amministrazione comunale mediante propri provvedimenti, nell’ambito delle competenze dell’ente affidante. La prosecuzione del servizio dal 2015 trovava riferimento nella disciplina transitoria prevista dalla L.R. Campania n. 5/2014. Circostanza particolarmente significativa, completamente omessa nell’articolo, è che nel gennaio 2020 l’ANAC ha disposto l’archiviazione degli esposti riguardanti le proroghe del servizio affidato a SARIM. Ancora più grave è l’accostamento tra il nome SARIM, espressamente richiamato nel sommario, e il clan dei Casalesi, evocato nel titolo principale. Tale associazione, idonea a ingenerare nel lettore il convincimento di collegamenti con la criminalità organizzata, non trova riscontro in specifici fatti riferiti alla società. Le vicende antimafia richiamate nell’articolo riguardano altri soggetti e operatori economici e non possono essere impropriamente associate a SARIM. SARIM respinge categoricamente qualsiasi insinuazione di collegamenti con organizzazioni criminali e contesta una ricostruzione giornalistica che, omettendo circostanze amministrative decisive e sovrapponendo vicende del tutto distinte, restituisce un’immagine profondamente distorta della propria attività. La società ribadisce di aver operato nell’ambito dei rapporti contrattuali con il Comune di Eboli e si riserva ogni iniziativa a tutela della propria immagine e reputazione. SARIM S.r.l.