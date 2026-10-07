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Piccolo Domenico, il legale della famiglia: non c’è altra ricostruzione oltre la nostra

  • Ottobre 7, 2026
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Piccolo Domenico, il legale della famiglia: non c’è altra ricostruzione oltre la nostra

«Il Tribunale del Riesame di Napoli ha respinto l’appello del dottore Guido Oppido e ha confermato l’interdizione per un anno dalla professione. In un’ordinanza di oltre trenta pagine, i giudici hanno ricostruito minuto per minuto ciò che accadde in sala operatoria il 23 dicembre 2025. Quella ricostruzione è la nostra, e per il Tribunale non ce n’è un’altra». Lo scrive in un comunicato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo.

«Gli orari – spiega Petruzzi – sono quelli scritti in cartella fin dal primo giorno. Circolazione extracorporea alle 14:02. Aorta clampata alle 14:18. L’équipe con il nuovo cuore entra in ospedale alle 14:23 e il contenitore arriva in sala alle 14:26. Viene aperto quando il torace di Domenico è già vuoto. Per mesi si è tentato di spostare quelle lancette: le cartelle sarebbero state inattendibili, gli orari approssimativi, il cuore avrebbe pulsato “troppo a lungo”. Ipotesi alternative, consulenze, ricostruzioni di parte. Il Tribunale le ha esaminate tutte e le ha respinte tutte».

«Una falsa rappresentazione dei fatti, scrivono i giudici, – si legge ancora nella nota di Petruzzi – avrebbe sottratto a questi genitori il diritto di sapere cosa è stato fatto al loro figlio. Glielo restituiremo, un atto alla volta. Rispettiamo la presunzione di innocenza e l’accertamento definitivo spetterà al processo. Ma non arretreremo di un passo, per Domenico».

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