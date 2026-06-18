Celano (Forza Italia): Inaccettabile il silenzio dI Fico sulle interrogazioni consiliari

Nel corso della riunione dei Capigruppo tenutasi questa mattina, ho espresso, a nome mio e del Gruppo di Forza Italia, il più profondo sdegno per il comportamento dell’Amministrazione regionale che, a distanza di mesi, non ha ancora fornito risposta a nessuna delle interrogazioni consiliari presentate sin dal mese di gennaio.

Si tratta di una situazione grave e inaccettabile che mortifica il ruolo dei consiglieri regionali e compromette il corretto esercizio delle prerogative di controllo e indirizzo politico attribuite dall’ordinamento ai rappresentanti eletti dai cittadini.

Ho pertanto sollecitato il Presidente Manfredi e il Vice Presidente Casillo ad attivarsi con urgenza affinché vengano ripristinati quei principi di trasparenza, partecipazione e rispetto delle istituzioni che sono stati più volte proclamati dal Presidente Fico, ma che, allo stato dei fatti, sembrano purtroppo disattesi.

Prendo atto dell’impegno assunto dal Presidente Manfredi e dal Vice Presidente Casillo, i quali hanno assicurato la loro attenzione sulla vicenda e la volontà di favorire una rapida trasmissione delle risposte dovute ai consiglieri regionali.

Ricordo che il Regolamento vigente prevede tempi certi per l’evasione delle interrogazioni, stabilendo che le risposte debbano pervenire entro 13 giorni. Il rispetto delle regole non può essere considerato una concessione, ma rappresenta un dovere imprescindibile per garantire trasparenza amministrativa, correttezza istituzionale e piena tutela delle funzioni del Consiglio regionale.

Roberto Celano

Vice Capogruppo Forza Italia