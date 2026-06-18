Diritti civili, nasce la “Cellula Coscioni” di Salerno

L’Associazione Luca Coscioni annuncia la nascita della nuova “Cellula Coscioni” di Salerno, articolazione territoriale dell’Associazione Luca Coscioni, pronta a partire con le sue attività. L’obiettivo del progetto è di rafforzare anche nel territorio salernitano le iniziative che l’Associazione conduce per la regolamentazione del fine vita, per i diritti delle persone con disabilità, per la salute riproduttiva, per la libertà di ricerca scientifica, per l’autodeterminazione dell’individuo. I coordinatori della Cellula saranno: Enzo Farace, Giovanna Ruggiero e Sofia Campana.

In tema di fine vita, la Cellula si impegnerà da subito a monitorare il percorso della proposta di legge regionale “Liberi Subito”, la proposta di legge promossa dall’Associazione Luca Coscioni e fatta propria dal vicepresidente Luca Trapanese, per garantire tempi e procedure certe a chi chiede l’accesso all’aiuto medico alla morte volontaria. La sentenza della Corte costituzionale sul caso “Cappato-Dj Fabo” del 2019 ha, infatti, già legalizzato l’aiuto medico alla morte volontaria in Italia, ma manca ancora una normativa regionale che obblighi le aziende sanitarie a verificare le richieste dei pazienti e a dare risposte in tempi brevi.

Sul fronte della salute riproduttiva e dell’aborto, la neonata Cellula salernitana si impegna a vigilare sulla corretta applicazione della recente delibera della giunta regionale (n. 793) che permette l’aborto farmacologico senza ricovero. Dopo quasi tre anni di attesa dalla determina iniziale, infatti, ora in Campania le donne potranno finalmente accedere all’aborto farmacologico con l’assunzione del misoprostolo a domicilio. L’Associazione Luca Coscioni ha lanciato la campagna “Aborto senza ricovero” per garantire alle donne il diritto di scelta e l’appropriatezza delle prestazione sanitarie.

“Sono molto felice che anche a Salerno si costituisca una Cellula dell’Associazione Luca Coscioni. Le Cellule sono uno strumento utile per portare sul territorio le iniziative e le campagne dell’Associazione, come la raccolta firme sulla proposta di legge d’iniziativa popolare “PMA per tutte” attualmente in corso, ma anche per rafforzare la capacità di intervenire su temi che hanno una dimensione regionale e comunale e che richiedono attenzione costante perché gli impegni assunti dalle istituzioni si traducano in atti concreti”, ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, “In Campania sarà importante questo lavoro, anche in vista del prossimo Congresso dell’Associazione Luca Coscioni che si terrà a Napoli nel fine settimana del 10 e 11 ottobre, al Museo Darwin-Dohrn con eventi già nei giorni precedenti, sarà un’altra occasione di coinvolgimento e di rilancio delle iniziative sul territorio”