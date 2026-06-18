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Fico firma ordinanza per tutela effetti caldo estremo
Attualità Campania

Fico firma ordinanza per tutela effetti caldo estremo

  • Giugno 18, 2026
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Fico firma ordinanza per tutela effetti caldo estremo

– Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un’ordinanza in materia di igiene e sanita’ pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature estive. Il provvedimento entrera’ in vigore il prossimo 21 giugno e restera’ efficace fino al 31 agosto. L’ordinanza (n. 1 del 17 giugno 2026) dispone il divieto di svolgimento delle attivita’ lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’Inail, consultabili all’indirizzo http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, segnalino un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attivita’ fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l’obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attivita’ connesse a ragioni di pubblica utilita’ di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali. “Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che, per ragioni professionali, svolgono attivita’ all’aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre piu’ estremi e’ dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro piu’ sicure nei comparti maggiormente esposti”, dichiara il presidente della Regione Campania, Roberto Fico

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