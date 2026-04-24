Celano e Santoro: Un plauso a Panico

Anche dagli ex consiglieri comunali Roberto Celano e Dante Santoro è arrivato un nplauso al Commissario dopo le sollecitazioni delle settimane scorse. Celano scrive: Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza sociale ed economica, che consentirà anche ai cittadini salernitani – in particolare alle famiglie e alle attività che versano in condizioni di maggiore difficoltà – di regolarizzare la propria posizione debitoria con il fisco, beneficiando di condizioni più sostenibili e favorevoli. La scelta adottata rappresenta un atto di responsabilità e di attenzione verso il territorio, capace di coniugare equità e pragmatismo. Essa, infatti, oltre ad offrire un concreto sostegno ai contribuenti, produce effetti positivi anche per l’Ente, favorendo il recupero di risorse altrimenti difficilmente esigibili e contribuendo al miglioramento della capacità di riscossione. L’adesione alla misura costituisce, dunque, un’opportunità importante sia per i cittadini che per l’amministrazione, in un’ottica di maggiore efficienza e di rilancio del rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità. Il Consigliere Comunale Dante Santoro che chiuse l’esperienza da Consigliere chiedendo un Consiglio Comunale sulla rottamazione quinquies prima della decadenza del sindaco Napoli, inascoltato allora, vede invece con giubilo l’adesione del Commissario Prefettizio al quale a pochi giorni dal suo insediamento chiese come prima priorità proprio l’adesione alla rottamazione quinquies: “Una battaglia vinta che mi felicita perchè dà sollievo a migliaia di salernitani che vogliono pagare i tributi comunali .