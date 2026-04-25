Imprenditore scomparso, trovata l’auto a Sarno

Sarno. Da due mesi si sono perse le tracce, ieri il ritrovamento della sua auto nella zona industriale di Sarno. Il ritrovamento della macchina di Francesco Vorraro ha rappresentato il primo elemento concreto attorno al quale si è concentrata l’intera indagine sulla scomparsa – avvenuta il 9 febbraio scorso – dell’imprenditore 60enne originario di Poggiomarino, attivo nel settore alimentare e residente a Somma Vesuviana, di cui non si hanno notizie da circa due mesi.

La macchina, lasciata a Sarno in condizioni tali da un semplice abbandono, è stata rinvenuta in un’area non riconducibile alle abitudini della vittima. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno successivamente documentato l’arrivo di due persone a bordo di un’altra auto: i due, dopo aver parcheggiato il mezzo, si sarebbero allontanati a piedi, un passaggio che ha segnato una svolta investigativa, orientando gli accertamenti verso una possibile azione organizzata.

Da quel momento le attività investigative si sono sviluppate su più fronti, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, con il supporto dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata unitamente a quelli della Stazione sarnese. Le ricerche operative si sono recentemente concentrate nell’area di Terzigno, in particolare nei pressi di via Zabatta, dove militari dell’Arma e vigili del fuoco hanno operato anche con l’impiego di un escavatore e unità cinofile, a testimonianza di un’attività mirata su indicazioni maturate nel corso dell’inchiesta, anche se non sono stati diffusi elementi ufficiali sulla natura della nuova pista.

Il profilo di Vorraro, in passato già comparso in un’inchiesta relativa al clan Giugliano di Poggiomarino nell’ambito della quale era stato ipotizzato un suo presunto coinvolgimento in attività di riciclaggio, resta uno dei punti su cu gli investigatori continuano a lavorare. Quella posizione era stata successivamente archiviata, senza conseguenze penali. A due mesi dalla scomparsa, tra l’auto ritrovata a Sarno, le immagini di videosorveglianza, e le successive ricerche tra Somma Vesuviana, Poggiomarino e Terzigno, il quadro investigativo rimane aperto e la vicenda potrebbe fare pensare al peggio. Le domande sono tante, a cominciare del perché bla macchina era a Sarno e chi erano le persone che erano con lui. Gli accertamenti della Direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri torresi proseguono nel tentativo di ricostruire con precisione gli ultimi movimenti dell’imprenditore.