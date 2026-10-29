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Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 29 ottobre. I 5 vincono quasi 33mila euro

  • Ottobre 29, 2026
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Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 29 ottobre. I 5 vincono quasi 33mila euro

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto di oggi, giovedì 29 ottobre. Cinque punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 32.492,19 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è di 47,2 milioni di euro. Si torna a giocare domani, venerdì 30 ottobre, per il penultimo appuntamento della settimana. 

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. 

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. 

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: 

– con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; 

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– con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; 

– con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; 

– con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; 

– con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. 

E’ possibile verificare eventuali vincite attraverso l’App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. 

 

La combinazione vincente di oggi è: 13, 20, 41, 60, 77, 85 numero Jolly 44 e numero SuperStar 60. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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