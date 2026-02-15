Cava de' Tirreni: trovato senza vita il 70enne Paolo Di Domenico - Le Cronache Inchiesta
Edicola

Notizie Flash!

Pesaro cade a Scafati, la capolista è battuta
Paganese. Novelli: Dobbiamo ancora migliorare
Salernitana, Iervolino no a Faggiano, resta Raffaele
Cava de’ Tirreni: trovato senza vita il 70enne Paolo Di Domenico
Cava dè Tirreni Inchiesta

Cava de’ Tirreni: trovato senza vita il 70enne Paolo Di Domenico

  • Febbraio 15, 2026
  • 0
  • 180
  • 1 Min Read
Cava de’ Tirreni: trovato senza vita il 70enne Paolo Di Domenico

Sono finite le speranze di ritrovare in vita Paolo Di Domenico, il 70enne che risultava scomparso dallo scorso 7 febbraio. L’anziano è stato trovato senza vita in un canalone di via Ernesto Di Domenico, nella frazione di Passiano, a Cava de’ Tirreni. Nei giorni scorsi le ricerche si erano concentrate proprio in quell’area ma non avevano dato alcun esito. Le attività di ricerca hanno visto impegnati volontari, protezione civile, vigili del fuoco e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che hanno passato al setaccio il territorio per giorni, nella speranza di ritrovare il 70enne. Le speranze, però, sono terminate in giornata, con il ritrovamento del cadavere. “Dal sindaco e l’Amministrazione comunale tutta, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia”, il messaggio di cordoglio del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Ultimora Provincia Cava dè Tirreni

Tragedia a Cava de Tirreni, giovane muore

Tragedia a Cava de Tirreni, giovane diciannovenne muore a causa di

Liberato Gibboni
Agosto 10, 2013
Nocerina Cavese Ultimora Paganese Sport Provincia Cava dè Tirreni Agro Nocerino Sarnese Salerno Sud Salernitana

Ogni lunedì in edicola Cronache sport

Dal 2 settembre in edicola l’edizione sportiva di Cronache del Salernitano,

Liberato Gibboni
Agosto 31, 2013
Provincia Cava dè Tirreni Ultimora

Picchia padre per soldi, arrestato

Personale delle Squadre Anticrimine e Volante del Commissariato di P.S. di

Liberato Gibboni
Settembre 5, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Galdi indeciso tra grande coalizione e apertura

L’intenzione di tutti è proseguire la consiliatura fino alla scadenza naturale

Liberato Gibboni
Settembre 26, 2013