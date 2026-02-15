Cava de’ Tirreni: trovato senza vita il 70enne Paolo Di Domenico

Sono finite le speranze di ritrovare in vita Paolo Di Domenico, il 70enne che risultava scomparso dallo scorso 7 febbraio. L’anziano è stato trovato senza vita in un canalone di via Ernesto Di Domenico, nella frazione di Passiano, a Cava de’ Tirreni. Nei giorni scorsi le ricerche si erano concentrate proprio in quell’area ma non avevano dato alcun esito. Le attività di ricerca hanno visto impegnati volontari, protezione civile, vigili del fuoco e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che hanno passato al setaccio il territorio per giorni, nella speranza di ritrovare il 70enne. Le speranze, però, sono terminate in giornata, con il ritrovamento del cadavere. “Dal sindaco e l’Amministrazione comunale tutta, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia”, il messaggio di cordoglio del sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli.