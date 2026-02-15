Morra (Anci Campania), ‘solidarietà a Meloni e a don Patriciello

“Le minacce rivolte a don Patriciello e alla presidente del Consiglio rappresentano un fatto grave che interpella tutte le istituzioni, a ogni livello”. Lo dice Francesco Morra, presidente Anci Campania. “Le istituzioni, in casi come questo, hanno il dovere di mostrarsi unite, compatte e determinate nella difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini. Come Anci Campania – aggiunge – esprimiamo piena solidarietà e ribadiamo che la risposta deve essere corale, ferma e responsabile”. “La lotta contro ogni forma di intimidazione e criminalità non è una battaglia di parte, ma un impegno comune che richiede coesione e collaborazione tra Stato, enti locali e comunità” conclude.
