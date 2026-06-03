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Brescia-Ascoli 1-1, la finale d’andata dei playoff

  • Giugno 3, 2026
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Brescia-Ascoli 1-1, la finale d’andata dei playoff

Ginisce 1-1 la finale d’andata dei playoff di Serie C, ripresa e conclusa oggi dopo l’interruzione di ieri per l’impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti, causata dalla pioggia intensa su Brescia. L’Ascoli era andato in vantaggio all’8′ con Rizzo Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12′ con Crespi. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno

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