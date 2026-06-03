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Imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 fermi della Dda

  • Giugno 3, 2026
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Imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 fermi della Dda

Imprenditore scomparso da quattro mesi in provincia di Napoli: 4 fermi della Dda. Stamattina, i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito 4 fermi emessi dal pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nell’ambito delle indagini sull’imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio 2026.

I reati contestati al momento sono sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, ma i 4 sono indagati anche per morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere.

Nelle scorse settimane i militari dell’arma. coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno cercato anche scavando con delle ruspe, dopo la denuncia presentata dai familiari dell’imprenditore. Vorraro era di Poggiomarino, la scomparsa sarebbe avvenuta a Terzigno.

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