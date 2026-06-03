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Martusciello, ‘mi rimetto all’aula, sono estraneo ai fatti contestati’

  • Giugno 3, 2026
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Martusciello, ‘mi rimetto all’aula, sono estraneo ai fatti contestati’

Mi rimetto all’Aula nella consapevolezza della mia totale estraneità ai fatti contestati, come ho già avuto modo di dimostrare nel corso della mia audizione”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, in merito alla procedura relativa alla sua immunità parlamentare. “Sono soddisfatto della difesa svolta dal mio partito, che ha compreso quanto ho illustrato ampiamente. Continueremo a spiegare la mia totale estraneità rispetto ai fatti contestati”, aggiunge Martusciello. “Affronto questa vicenda con serenità e con pieno rispetto delle istituzioni, certo che ogni elemento utile contribuirà a chiarire definitivamente la mia posizione”, conclude il numero uno degli azzurri a Bruxelles

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