Salernitana, Iervolino no a Faggiano, resta Raffaele

di Marco De Martino

SALERNO – E’ stata una lunga domenica, quella trascorsa ieri in casa Salernitana. Il tempo si è quasi dilatato, con le anime del club granata che si sono confrontate a lungo per stabilire quale fosse la strada migliore da percorrere dopo quanto accaduto sabato scorso a Cava de’ Tirreni. A pesare non è stato solo il pareggio maturato in extremis contro i metelliani, ma soprattutto il duro confronto tra il direttore sportivo Daniele Faggiano e l’allenatore Giuseppe Raffaele. Un diverbio che potrebbe aver prodotto tra i due una spaccatura difficile da sanare, tanto che Faggiano avrebbe spinto per il cambio in panchina sponsorizzando allenatori di peso come Bisoli, Caserta e, soprattutto D’Aversa con il quale confezionò, qualche anno fa, la risalita del Parma. Il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, scottato dalle ultime stagioni nelle quali si sono susseguiti, senza alcun beneficio, i cambi di allenatori, avrebbe avallato la sostituzione di Raffaele soltanto con una soluzione interna, promuovendo l’attuale tecnico della Primavera 2 Guglielmo Stendardo. Una opzione che Faggiano non avrebbe mai preso in considerazione tanto da rischiare anch’egli l’esonero. E così, in serata, si è arrivati ad una scelta. Iervolino ha deciso di confermare sia Faggiano, sia Raffaele, confidando in una reazione immediata della squadra a partire da domenica prossima, quando all’Arechi arriverà il Monopoli. Un match che assumerà, ancora una volta, i connotati dell’ultima spiaggia per Giuseppe Raffaele. La sua panchina traballa e traballerà fino a fine stagione se non ci sarà un cambio di marcia da parte della Salernitana, relegata in terza posizione in classifica a -11 dal Benevento ed a -3 dal Catania, con gli etnei che però hanno una partita ancora da giocare, quella in programma mercoledì prossimo al Massimino nel recupero contro il derelitto Trapani. La ripresa degli allenamenti della Salernitana, inizialmente prevista per domani, è stata anticipata ad oggi. E’ molto probabile che ci sia un confronto tra Faggiano, Raffaele ed il gruppo nel chiuso degli spogliatoi per chiarire quanto accaduto al Lamberti e per provare a ripartire, ancora una volta. Nella speranza che, stavolta, sia davvero la volta buona…