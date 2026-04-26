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Cava: 144 candidati a sostegno di Giordano

  • Aprile 26, 2026
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Cava: 144 candidati a sostegno di Giordano

Fratelli d’Italia

Cristiano Aliberti

Lucio Bisogno

Liunet (detta Luna) Campos Castillo

Giada Cavaliere

Renato Cirielli De Mola

Giuseppe D’Amico

Gianpio De Rosa

Aldo De Simone (detto Canora)

Sara Fariello

Clelia Ferrara

Luca Manzo

Sara (detta Sara) Matonti

Matilde Milite

Marco Palladino

Sara Pecoraro

Giuseppe Rainone

Valerio Ronca

Antonietta Salsano

Gaetano Santoriello

Gianluca Senatore

Carmine Siani

Maria (detta Matia) Silvestri

Giovanni Vaglia

Rosario Virno

Forza Italia

Barbuti Antonio

Mandara Bernardo detto “Fernando”

Apicella Salvatore

Bisogno Carmela

Casaburi Alessandro

Cuomo Anna

De Luca Maria Grazia

De Rosa Luigi

Della Rocca Francesco

Di Matteo Massimiliano

Ferone Anna

Ferrara Alessia detta “Ale”

Ferrara Valentina detta “Vale”

Finelli Antonella

Francese Monica

Guarino Leandro

Lamberti Diana

Lambiase Patrizia

Luciano Manuela

Pisapia Soraya

Sorrentino Assunta

Torre Laura

Turco Barbara

Vitale Salvatore

Noi Moderati – Identità più tradizione

Adinolfi Ester

Avagliano Mario Antonio

Avella Germano

Baldi Gerardo

Barrella Gianluca

Carratù Dolores

Casaburi Chiara

Colella Michele

D’Elia Bruno

De Caro Maria

Di Gregorio Romina

Di Lorenzo Alessandro

Ferrigno Umberto

Lambiase Biagio

Laudato Massimo

Masullo Alessia

Matonti Teresa

Milione Candida

Moschillo Paola

Pepe Francesco

Russo Bernardina

Senatore Pasquale

Sorrentino Nicola

Vigorito Maurizio

Prima Cava

Amore Anna

Angrisani Biagio

Avagliano Luca

Bisogno Lucia

D’Elia Fernanda

Della Corte Adriana

Desiderio Valeria

Di Marino Angelo

Di Marino Giovanna

Foglio Patrizia

Giordani Mirko

Irno Giuseppe

Lambiase Anna

Milito Vincenzo detto “Enzo”

Panarese Nicla

Paolillo Giuseppe detto “Pino”

Pisapia Gilda

Purgante Antonio

Senatore Concetta detta “Conci”

Senatore Cosimo

Siani Antonio

Siani Massimo

Silverio Carlo

Ventre Ludovica

Siamo Cavesi

Angrisani Antonella

Barone Federico

Cardamone Mario

Consiglio Christian

Giordano Monica

lovine Francesco

Lamberti Donatella

Lamberti Vincenzo detto “Enzo”

Maddalo Giorgia

Milite Giuseppe

Passa Vincenzo detto “Enzo”

Pisapia Gerardo

Polito Nicola

Portofino Gennaro

Ragosta Clara detta “Maria”

Risi Vincenzo

Salsano Clotilde detta “Titti”

Santoriello Maddalena

Senatore Concetta detta “Tina”

Senatore Daniela

Senatore Giovanni

Senatore Sabrina

Ventre Benito

Vignes Luisa

Le Frazioni al Centro

Accarino Vincenzo

Apicella Antonio detto “Tony Bianco Blu”

Bisogno Cinzia

Cavaliere Alfonso

Coppola Luigi

Di Martino Maria

Ferrara Mafalda

Ferrara Raffaela

Lodato Cristiano

Loffredo Marco

Magliano Anna

Massa Francesca

Mazzarella Gianfranco

Monetta Domenico

Mosca Antonella

Pellegrino Adriano

Pisani Michele

Piscopo Carlotta

Sgambati Ornella

Siani Gelsomina

Socci Walter

Vigilante Stefania

Vitale Gennaro

Zito Gennaro

 

 

 

 

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