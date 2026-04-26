Cava: 144 candidati a sostegno di Giordano

Fratelli d’Italia
Cristiano Aliberti
Lucio Bisogno
Liunet (detta Luna) Campos Castillo
Giada Cavaliere
Renato Cirielli De Mola
Giuseppe D’Amico
Gianpio De Rosa
Aldo De Simone (detto Canora)
Sara Fariello
Clelia Ferrara
Luca Manzo
Sara (detta Sara) Matonti
Matilde Milite
Marco Palladino
Sara Pecoraro
Giuseppe Rainone
Valerio Ronca
Antonietta Salsano
Gaetano Santoriello
Gianluca Senatore
Carmine Siani
Maria (detta Matia) Silvestri
Giovanni Vaglia
Rosario Virno
Forza Italia
Barbuti Antonio
Mandara Bernardo detto “Fernando”
Apicella Salvatore
Bisogno Carmela
Casaburi Alessandro
Cuomo Anna
De Luca Maria Grazia
De Rosa Luigi
Della Rocca Francesco
Di Matteo Massimiliano
Ferone Anna
Ferrara Alessia detta “Ale”
Ferrara Valentina detta “Vale”
Finelli Antonella
Francese Monica
Guarino Leandro
Lamberti Diana
Lambiase Patrizia
Luciano Manuela
Pisapia Soraya
Sorrentino Assunta
Torre Laura
Turco Barbara
Vitale Salvatore
Noi Moderati – Identità più tradizione
Adinolfi Ester
Avagliano Mario Antonio
Avella Germano
Baldi Gerardo
Barrella Gianluca
Carratù Dolores
Casaburi Chiara
Colella Michele
D’Elia Bruno
De Caro Maria
Di Gregorio Romina
Di Lorenzo Alessandro
Ferrigno Umberto
Lambiase Biagio
Laudato Massimo
Masullo Alessia
Matonti Teresa
Milione Candida
Moschillo Paola
Pepe Francesco
Russo Bernardina
Senatore Pasquale
Sorrentino Nicola
Vigorito Maurizio
Prima Cava
Amore Anna
Angrisani Biagio
Avagliano Luca
Bisogno Lucia
D’Elia Fernanda
Della Corte Adriana
Desiderio Valeria
Di Marino Angelo
Di Marino Giovanna
Foglio Patrizia
Giordani Mirko
Irno Giuseppe
Lambiase Anna
Milito Vincenzo detto “Enzo”
Panarese Nicla
Paolillo Giuseppe detto “Pino”
Pisapia Gilda
Purgante Antonio
Senatore Concetta detta “Conci”
Senatore Cosimo
Siani Antonio
Siani Massimo
Silverio Carlo
Ventre Ludovica
Siamo Cavesi
Angrisani Antonella
Barone Federico
Cardamone Mario
Consiglio Christian
Giordano Monica
lovine Francesco
Lamberti Donatella
Lamberti Vincenzo detto “Enzo”
Maddalo Giorgia
Milite Giuseppe
Passa Vincenzo detto “Enzo”
Pisapia Gerardo
Polito Nicola
Portofino Gennaro
Ragosta Clara detta “Maria”
Risi Vincenzo
Salsano Clotilde detta “Titti”
Santoriello Maddalena
Senatore Concetta detta “Tina”
Senatore Daniela
Senatore Giovanni
Senatore Sabrina
Ventre Benito
Vignes Luisa
Le Frazioni al Centro
Accarino Vincenzo
Apicella Antonio detto “Tony Bianco Blu”
Bisogno Cinzia
Cavaliere Alfonso
Coppola Luigi
Di Martino Maria
Ferrara Mafalda
Ferrara Raffaela
Lodato Cristiano
Loffredo Marco
Magliano Anna
Massa Francesca
Mazzarella Gianfranco
Monetta Domenico
Mosca Antonella
Pellegrino Adriano
Pisani Michele
Piscopo Carlotta
Sgambati Ornella
Siani Gelsomina
Socci Walter
Vigilante Stefania
Vitale Gennaro
Zito Gennaro