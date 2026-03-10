Caso Tascone. Orilia a Faggiano, stai calmo con i tifosi

Tensioni da stemperare, voglia di ricompattarsi, ma soprattutto quel tendersi la mano va visto ora come un utile ed importante indicatore in vista di un futuro che, si spera, possa essere roseo per la Salernitana soprattutto dopo la vittoria contro il Latina.

Eppure quanto accaduto nel post gara proprio contro i laziali all’uscita del calciatore Tascone invita tutti ad una riflessione immediata.

Il più arrabbiato è il tifoso storico Salvatore Orilia, presidente del Salerno club 2010, che dopo quanto accaduto si schiera apertamente con i tifosi proprio sull’episodio accaduto. <Il momento è particolare. il fatto increscioso – dice Orilia.

Ma cosa è accaduto, presidente?

<Da chi era presente dove solitamente escono i calciatori dopo gara, visto che io solitamente quando finisce la gara vado via subito, un giovane tifoso granata avrebbe chiesto al centrocampista solo una foto da autografare. Tascone forse nervoso non avrebbe risposto. E’ intervenuto il papà del giovane facendogli notare, a quel punto, come lui, Tascone non si stesse esprimendo nelle gare fin qui disputate come tutti noi tifosi ci aspettavamo dal suo arrivo a Salerno>

E poi cosa è successo?

<La discussione stava degenerando, si è animata parecchio in questo battibecco ma posso dire tranquillamente che non ha sbagliato il tifoso. E aggiungo anche che non è la prima volta che Tascone o qualche altro suo compagno di squadra si confrontano in questo modo con i tifosi al termine delle partite. La società potrebbe fare uscire gli atleti da un altro varco ed evitare che ci siano i tifosi

Allora, presidente, tornando all’episodio post Latina Tascone non è stato insultato?

Assolutamente no. E poi vorrei dire al direttore sportivo Faggiano che è intervenuto che deve essere calmo e non togliersi la giacca e iniziare la discussione con il tifoso per difendere Tascone. Doveva mettere pace e non andare avanti. Anche perchè se stiamo a questo punto del campionato, con una squadra che non riesce a dare quello che noi tifosi ci aspettavamo è anche colpa sua con questi calciatori che ha anche portato nel mercato di gennaio

Ed ora cosa succederà dopo questo episodio increscioso?

<Speriamo niente anche se il tifoso è stato identificato dalle forze dell’ordine e potrebbe scattare il Daspo per lui. Quello che preoccupa di più alla fine di tutto è che non abbiamo una società che è vicina alla squadra ed anche alla tifoseria. Tutto qui>