Verdi, Panico approva delibera: 75mila euro dal Comune

di Erika Noschese

Il Commissario straordinario del Comune di Salerno, con i poteri della Giunta, ha approvato la delibera relativa alla programmazione della stagione lirica e di balletto 2026 del Teatro “Giuseppe Verdi”. Un passaggio importante che conferma l’impegno dell’amministrazione nel sostenere e valorizzare una delle istituzioni culturali più prestigiose della città. L’approvazione della delibera rappresenta motivo di soddisfazione e orgoglio per l’intera comunità salernitana, che potrà continuare a vivere e condividere momenti di cultura, bellezza e tradizione. Dalla Regione Campania sono infatti giunte risorse pari a 2 milioni di euro, destinate alla realizzazione del programma di lirica e concerti per l’anno 2026. Dalla deliberazione, approvata dal commissario prefettizio Vincenzo Panico, emerge che «l’Amministrazione comunale intende realizzare per l’anno 2026 una programmazione di opere liriche, balletti, concerti, musical e altri eventi culturali di ragguardevole spessore artistico, al fine di replicare il grande successo ottenuto nella scorsa stagione musicale». Nel mese di gennaio 2026, con un provvedimento a firma dell’allora sindaca facente funzioni Paky Memoli, è stato affidato al maestro Daniel Oren l’incarico di direttore artistico del Teatro municipale “Giuseppe Verdi”, alle stesse condizioni già stabilite per l’anno 2025. Il programma predisposto da Oren prevede sei opere liriche, tratte dal repertorio tradizionale e caratterizzate da titoli di grande valore culturale e storico, due balletti di danza classica e due concerti, ovvero il Concerto di Natale e il Concerto di Capodanno del 1° gennaio 2027. È inoltre prevista, anche per il 2026, una nuova edizione della rassegna “Musica d’Artista”, che si svolgerà in concomitanza con l’evento “Luci d’Artista”. “Musica d’Artista”, in programma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026, sarà una rassegna di grandi appuntamenti musicali che spazieranno dalla lirica ai grandi concerti pop fino ai musical. Tra gli eventi in calendario figura “Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André”, a cura della Fondazione “Tempi Moderni”, che ha inserito nel programma anche la decima edizione della rassegna “Racconti del Contemporaneo”, riservando alla sezione Incontro – Lectio l’evento musicale “Bread of Angels” con l’artista Patti Smith, previsto al Teatro municipale “Giuseppe Verdi” con ingresso gratuito. L’associazione “De Art Progetti” ha invece proposto all’Amministrazione la quarta edizione del “Premio Salerno Jazz”, evento che vedrà la partecipazione di numerosi artisti, anche di fama internazionale, con l’obiettivo di valorizzare i talenti salernitani e favorire il confronto con alcune delle più importanti star del panorama jazzistico. Il piano dei costi per la realizzazione dei due eventi sarà coperto dal Comune per 75 mila euro, mentre le ulteriori spese saranno sostenute dalle associazioni proponenti attraverso bigliettazione, sponsorizzazioni e fondi propri. L’organizzazione e la direzione artistica delle iniziative saranno affidate alle stesse associazioni promotrici. Intanto il direttore artistico Daniel Oren, per consolidare i risultati raggiunti e garantire continuità alle attività musicali già avviate, ha segnalato la necessità di individuare un segretario artistico dotato di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della musica lirico-sinfonica, proponendo di rinnovare, anche per la stagione 2026, la collaborazione con il professor Antonio Marzullo.