Vittorio Acocella nuovo presidente del Conservatorio Martucci

di Erika Noschese

Vittorio Acocella è il nuovo presidente del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. Il decreto di nomina porta la firma del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ed è stato firmato lo scorso 5 marzo. Acocella subentra a Luciano Provenza, che ha guidato l’ente negli ultimi tre anni. Secondo quanto previsto dal regolamento vigente, il presidente «è nominato dal Ministro all’interno di una terna di soggetti designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali, ovvero dotati di riconosciuta competenza in ambito artistico e culturale». Il mandato ha una durata di tre anni. Si tratta, dunque, di una nomina di natura politica che, in questo caso, fa riferimento all’area di Forza Italia. Nel consiglio di amministrazione del Conservatorio “Martucci”, infatti, siede anche un’altra esponente politica azzurra: Annalisa Spera, già candidata al Consiglio regionale della Campania nelle liste di Forza Italia a sostegno della candidatura alla presidenza di Edmondo Cirielli. Intanto resta fermo al palo l’auditorium. Dopo la lunga battaglia del Conservatorio “Martucci” per l’affidamento e la gestione della struttura, la conferenza stampa in pompa magna e l’annuncio dei lavori, non è stato fatto alcun passo concreto. O almeno, nulla di nuovo è stato comunicato ufficialmente. La struttura, rimasta chiusa per oltre otto anni, nel frattempo ha riportato diversi danni dovuti al mancato utilizzo e alla necessità di manutenzione. Proprio per questo, come aveva spiegato all’epoca l’allora direttore Luciano Provenza, sarebbe stato necessario procedere con una serie di interventi di riqualificazione e adeguamento, indispensabili per rendere l’auditorium pienamente idoneo ad ospitare eventi e manifestazioni di grande portata. La delibera di affidamento, che prevede la concessione della struttura al Conservatorio per 19 anni, stabiliva che tali lavori sarebbero stati a carico dello stesso Martucci. Tuttavia, dopo la conferenza stampa di presentazione e l’annuncio degli interventi, non si registrano ulteriori sviluppi: almeno per ora, infatti, nessun cantiere risulta avviato e sulla riqualificazione dell’auditorium sembra essere calato nuovamente il silenzio.