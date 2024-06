Carcere, Garante: 19 madri detenute e con loro in cella 22 bimbi

Sono 19 le madri detenute in Italia, con loro, in cella ci sono 22 bambini. Questi i dati diffusi dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in merito alla popolazione carceraria. I dati sono aggiornati al giugno scorso. 8 sono detenute in Lombardia, con 9 figli al seguito; 4 in Campania con 4 bimbi; 3 in Piemonte, con 5 figli al seguito; 2 in Lazio con due bimbi; 1 in Puglia con un figlio al seguito; una in Sicilia con un bambino