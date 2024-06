P. De Luca, ‘aeroporto Salerno volano per il territorio’

“Manca pochissimo all’apertura dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. La firma del Protocollo d’intesa, con i Sindaci, la Provincia di Salerno e la Regione Campania, sul servizio Taxi è un ulteriore tassello per definire il sistema di mobilità integrata a servizio dello scalo. Ci prepariamo ad accogliere al meglio i primi turisti e passeggeri di un aeroporto che rappresenterà un volano di sviluppo decisivo per tutto il nostro territorio”. A dirlo, dal suo profilo Fb, il deputato dem, Piero De Luca in merito all’imminente apertura dello scalo salernitano.