Itaca lancia le prime Olimpiadi del Metaverso

Ad ottobre si terranno le prime Olimpiadi del Metaverso, il nuovo sfidante progetto formativo di Itaca, la start-up del network FMTS Group leader nello sviluppo di contenuti didattici in Realtà Virtuale, con il patrocinio della Regione Campania. “Be your own champion” è il claim scelto per la sfida che non c’era: è molto più di un gioco e si preannuncia come un’esperienza educativa in grado di formare giocando puntando sui talenti dei partecipanti. Le Olimpiadi, uniche nel loro genere, propongono agli studenti delle scuole superiori italiane di confrontarsi su tre materie: scienze naturali, fisica e inglese. Ma c’è di più. Le Olimpiadi dimostreranno il valore inclusivo del Metaverso, offrendo ai ragazzi la libertà di essere sé stessi, forti dei propri saperi, delle proprie competenze trasversali e delle proprie capacità. Il 30 ottobre 2024 ci sarà lo start nella sede di via Leonardo Da Vinci, 15 a Pontecagnano Faiano (Salerno, Campania).

Utilizzando i visori per la Realtà Virtuale, in combinazione con i moduli didattici ITACA, gli studenti vivranno un’esperienza educativa immersiva e coinvolgente, in grado di unire l’apprendimento tradizionalmente inteso alla tecnologia in un format unico e originale. Le prove sono così ripartite: per le scienze naturali gli studenti affronteranno un test che metterà alla prova la loro comprensione dei principi scientifici fondamentali attraverso domande teoriche e applicate. Per la fisica dovranno risolvere problemi e applicare le leggi della fisica tramite simulazioni virtuali coinvolgenti; la prova d’inglese consiste in un test di comprensione della lingua inglese e abilità comunicative, con quiz a risposta multipla su vari argomenti. Ogni prova durerà 5 minuti, in questi 300 secondi gli studenti dovranno dimostrare le loro competenze e abilità in un ambiente di realtà virtuale altamente immersivo.

A CHI SI RIVOLGE E COME FUNZIONA. L’evento è aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado pubbliche italiane; ogni istituto potrà candidare una squadra composta da due studenti iscritti preferibilmente alle classi quinte per l’anno scolastico 2024/25, selezionati per preparazione e competenza. Le scuole saranno divise in gironi. Gli studenti affronteranno prima delle prove singole: in pratica un alunno, preliminarmente individuato dalla scuola, sosterrà la prova di scienze naturali e, contemporaneamente, l’altro studente individuato sosterrà quella di fisica; al termine dei 5 minuti, i due alunni affronteranno insieme la prova di inglese. Terminate le prove, verrà assegnato un punteggio complessivo alla scuola. Le scuole vincitrici dei singoli gironi si sfideranno tra loro con le stesse modalità previste per la fase a gironi. Al termine sarà stilata una classifica.

COME PARTECIPARE. Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2024 con la registrazione online sul sito www.itacaeducation.com, alla sezione eventi. Per maggiori informazioni e per iscrivere la propria scuola, visitare il sito di Itaca oppure scrivere una mail a info@itacaeducation.com.

OLIMPIADI E ORIENTAMENTO AL LAVORO. Le Olimpiadi del Metaverso rappresenteranno l’occasione per affrontare il tema dell’orientamento al lavoro. Il 30 ottobre saranno proposti dei workshop che forniranno ai ragazzi gli strumenti per comprendere quali sono oggi le opportunità formative che consentono l’ingresso nel mondo del lavoro. Nella stessa giornata i docenti seguiranno un percorso parallelo che affronterà lo stesso tema ma da una prospettiva differente, quella che parte dal mondo della scuola e guarda a quello delle imprese e del lavoro a trecentosessanta gradi.