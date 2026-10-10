Salerno: addio a “Pietro ‘a Patan”, simbolo degli imbarchi

La sua simpatia e la sua genuinità resteranno per sempre impresse nell’immaginario collettivo. Pietro Palumbo, universalmente conosciuto come “Pietro ‘a Patan”, è deceduto questa mattina all’ospedale Moscati di Avellino. Una notizia che ha rattristato tutti quelli che avevano avuto modo di conoscerlo per il suo sorriso e la sua inconfondibile ironia. In sella alla sua bici avrà percorso migliaia di chilometri, rigorosamente a torso nudo e in slip anche quando le temperature diventavano particolarmente rigide. Negli anni Pietro era diventato un’icona anche sui social dove, in queste ore, imprerversano foto e video che lo ritraggono nei suoi giorni felici.

Residente a Banzano di Montoro, era diventato un simbolo anche per i tanti turisti che si imbarcavano dal Molo Masuccio di Salerno per le isole del golfo e la Costiera Amalfitana.