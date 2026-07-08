Campania: indennità per il personale di Pronto Soccorso e 118 - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Cava. Presi Sava, Persenoni e Asiatico
Campania: indennità per il personale di Pronto Soccorso e 118
Pubblichiamo una Nota dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno
Caso Adinolfi: La Pascale, vicenda triste
Attualità Campania

Campania: indennità per il personale di Pronto Soccorso e 118

  • Luglio 8, 2026
  • 0
  • 105
  • 2 Min Read
Campania: indennità per il personale di Pronto Soccorso e 118

Intesa raggiunta tra la Regione Campania e le organizzazioni sindacali per il riconoscimento dell’indennità destinata al personale non medico impegnato nei Pronto Soccorso, nelle Osservazioni Brevi Intensive (OBI) e nel servizio di emergenza territoriale 118.

L’accordo è stato sottoscritto al termine dell’incontro svoltosi nel pomeriggio a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione, Roberto Fico, e i rappresentanti del comparto sanitario. L’intesa rappresenta il primo risultato del tavolo permanente di confronto avviato tra Regione e sindacati, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria ai cittadini e valorizzare il personale delle aziende sanitarie campane.

Le risorse stanziate ammontano a circa 17 milioni di euro per il 2025 e a quasi 20 milioni di euro per il 2026, comprendendo anche quote con effetto retroattivo.

A beneficiare dell’incremento delle indennità saranno infermieri, ostetriche, operatori socio-sanitari (OSS), personale tecnico e socio-sanitario e, più in generale, tutto il personale non medico impiegato nei servizi di emergenza e urgenza.

«Tutelare la dignità professionale e garantire stipendi più alti a chi lavora in pronto soccorso è un impegno che abbiamo preso pubblicamente e che manteniamo con questo accordo. Vogliamo valorizzare i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanitario, soprattutto quelli impegnati in prima linea, per rafforzare la capacità di risposta e di assistenza della medicina territoriale regionale», ha dichiarato il presidente Roberto Fico.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013