Campania: indennità per il personale di Pronto Soccorso e 118

Intesa raggiunta tra la Regione Campania e le organizzazioni sindacali per il riconoscimento dell’indennità destinata al personale non medico impegnato nei Pronto Soccorso, nelle Osservazioni Brevi Intensive (OBI) e nel servizio di emergenza territoriale 118.

L’accordo è stato sottoscritto al termine dell’incontro svoltosi nel pomeriggio a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione, Roberto Fico, e i rappresentanti del comparto sanitario. L’intesa rappresenta il primo risultato del tavolo permanente di confronto avviato tra Regione e sindacati, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria ai cittadini e valorizzare il personale delle aziende sanitarie campane.

Le risorse stanziate ammontano a circa 17 milioni di euro per il 2025 e a quasi 20 milioni di euro per il 2026, comprendendo anche quote con effetto retroattivo.

A beneficiare dell’incremento delle indennità saranno infermieri, ostetriche, operatori socio-sanitari (OSS), personale tecnico e socio-sanitario e, più in generale, tutto il personale non medico impiegato nei servizi di emergenza e urgenza.

«Tutelare la dignità professionale e garantire stipendi più alti a chi lavora in pronto soccorso è un impegno che abbiamo preso pubblicamente e che manteniamo con questo accordo. Vogliamo valorizzare i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanitario, soprattutto quelli impegnati in prima linea, per rafforzare la capacità di risposta e di assistenza della medicina territoriale regionale», ha dichiarato il presidente Roberto Fico.