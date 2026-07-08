Cava. Presi Sava, Persenoni e Asiatico

CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese cala il tris. Dopo il por- tiere Bertini, il club del presidente Lamberti ha uffi- cializzato altri tre colpi. Come anticipato già sulle colonne di ieri, vestirà la maglia me- telliana Samuele Sava. Nato a Belpasso, in provincia di Catania, l’8 maggio 2006, 180cm di altezza, è un attac- cante cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, arrivando con i blucerchiati fino alla Primavera. A gen- naio 2025 inizia la sua avven- tura tra i grandi, andando in prestito in Serie D al Sera- vezza Pozzi nel Girone E, 13 presenze e 2 reti. Lo scorso anno inizia alla Cairese nella prima parte del campionato, prima di ritornare al Sera- vezza Pozzi dove sotto la guida di Mister Masitto tra- scina i toscani alla vittoria dei play off del girone con 7 reti. Sava si è legato al club metel- liano sino al 30 giugno 2028, con opzione a favore della Cavese 1919 per il prolunga- mento sino al 2029. Il ds De Liguori ha poi chiuso anche altre due trattative già an- nunciate. La Cavese, infatti, ha ufficializzato gli arrivi, dall’Atalanta, di Mirko Perso- neni e Pietro Asiatico, en- trambi in prestito fino al 30 giugno 2027. Due profili di prospettiva che arrivano dopo l’esperienza maturata con il Brusaporto, forma- zione militante nel girone B di Serie D. Personeni, difen-
sore classe 2007, si distingue per la sua versatilità, po- tendo ricoprire sia il ruolo di braccetto nella difesa a tre sia quello di centrale. Asia- tico, classe 2006, è invece un esterno destro molto duttile. Personeni, nato ad Alzano Lombardo l’11 giugno 2007, è un braccetto difensivo ca- pace all’occorrenza anche di agire da difensore centrale. Cresciuto nel settore giova- nile atalantino, lo scorso anno ha disputato la sua prima stagione tra i ‘grandi’ con la maglia del Brusaporto
nel girone B della Serie D, scendendo in campo 31 volte e mettendo a segno 1 gol. Percorso molto simile per Pietro Asiatico, nato a Ber- gamo il 28 febbraio 2006, esterno di fascia destra ca- pace di coprire più zone sulla corsia, ha svolto tutta la tra- fila del settore giovanile ber- gamasco diventando un punto fisso della formazione Under 18. Due presenze con la Nazionale Under 16 e, nello scorso campionato, anche lui al Brusaporto, dove ha collezionato 32 presenze
impreziosite da un gol e due assist. Per quel che riguarda le operazioni in uscita, sono considerati cedibili il centro- campista classe ’99 Amara Konate e l’attaccante classe 2002 Angelo Guida. È pros- simo a lasciare la Cavese anche l’altro attaccante Leo- nardo Ubaldi: il classe ’99 è vicino al trasferimento al neopromosso Desenzano. Ufficiali, infine, le dimissioni rassegnate dall’allenatore in seconda Mister Umberto Di Giacomo, collaboratore di Prosperi.