Cava. Presi Sava, Persenoni e Asiatico

CAVA DE’ TIRRENI – La Ca- vese cala il tris. Dopo il por- tiere Bertini, il club del presidente Lamberti ha uffi- cializzato altri tre colpi. Come anticipato già sulle colonne di ieri, vestirà la maglia me- telliana Samuele Sava. Nato a Belpasso, in provincia di Catania, l’8 maggio 2006, 180cm di altezza, è un attac- cante cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, arrivando con i blucerchiati fino alla Primavera. A gen- naio 2025 inizia la sua avven- tura tra i grandi, andando in prestito in Serie D al Sera- vezza Pozzi nel Girone E, 13 presenze e 2 reti. Lo scorso anno inizia alla Cairese nella prima parte del campionato, prima di ritornare al Sera- vezza Pozzi dove sotto la guida di Mister Masitto tra- scina i toscani alla vittoria dei play off del girone con 7 reti. Sava si è legato al club metel- liano sino al 30 giugno 2028, con opzione a favore della Cavese 1919 per il prolunga- mento sino al 2029. Il ds De Liguori ha poi chiuso anche altre due trattative già an- nunciate. La Cavese, infatti, ha ufficializzato gli arrivi, dall’Atalanta, di Mirko Perso- neni e Pietro Asiatico, en- trambi in prestito fino al 30 giugno 2027. Due profili di prospettiva che arrivano dopo l’esperienza maturata con il Brusaporto, forma- zione militante nel girone B di Serie D. Personeni, difen-

sore classe 2007, si distingue per la sua versatilità, po- tendo ricoprire sia il ruolo di braccetto nella difesa a tre sia quello di centrale. Asia- tico, classe 2006, è invece un esterno destro molto duttile. Personeni, nato ad Alzano Lombardo l’11 giugno 2007, è un braccetto difensivo ca- pace all’occorrenza anche di agire da difensore centrale. Cresciuto nel settore giova- nile atalantino, lo scorso anno ha disputato la sua prima stagione tra i ‘grandi’ con la maglia del Brusaporto

nel girone B della Serie D, scendendo in campo 31 volte e mettendo a segno 1 gol. Percorso molto simile per Pietro Asiatico, nato a Ber- gamo il 28 febbraio 2006, esterno di fascia destra ca- pace di coprire più zone sulla corsia, ha svolto tutta la tra- fila del settore giovanile ber- gamasco diventando un punto fisso della formazione Under 18. Due presenze con la Nazionale Under 16 e, nello scorso campionato, anche lui al Brusaporto, dove ha collezionato 32 presenze