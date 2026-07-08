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Salerno

Pubblichiamo una Nota dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

  • Luglio 8, 2026
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Pubblichiamo una Nota dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

Riceviamo e pubblichiamo una Nota dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Negli ultimi tempi sono state diffuse, attraverso diversi mezzi di comunicazione, ricostruzioni e affermazioni riguardanti il governo dell’Arcidiocesi e persone che vi prestano il proprio servizio. L’Arcidiocesi ribadisce che ogni attività amministrativa e pastorale è svolta nel rispetto della normativa canonica e civile, secondo criteri di trasparenza, responsabilità e servizio ecclesiale. Tali attività sono valutate di volta in volta, insieme agli organismi di partecipazione e di vigilanza appositamente previsti. Ad esempio, si ricorda come la gestione e la rendicontazione dei fondi dell’otto per mille avvengano secondo le procedure stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana e nel rispetto della normativa canonica e civile, con controlli e verifiche che ne garantiscono la trasparenza. Qualora si continui nella diffusione di notizie, o presunte tali, non corrispondenti al vero o idonee a ledere la dignità e la reputazione delle persone o dell’istituzione ecclesiale, l’Arcidiocesi si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti.

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