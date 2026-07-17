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Campania, caldo, prorogata l’allerta fino a lunedì
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Campania, caldo, prorogata l’allerta fino a lunedì

  • Luglio 17, 2026
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Campania, caldo, prorogata l’allerta fino a lunedì

Prosegue l’emergenza legata al caldo intenso in Campania. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di criticità per ondate di calore, estendendone la validità fino alle ore 20 di lunedì 20 luglio, alla luce delle più recenti valutazioni delle condizioni meteorologiche sull’intero territorio regionale.

Secondo le previsioni, nei prossimi giorni le temperature continueranno a mantenersi su valori particolarmente elevati, con picchi fino a 4-6 gradi superiori alle medie stagionali. A rendere ancora più gravose le condizioni climatiche contribuirà anche l’umidità, che nelle ore centrali della giornata potrà superare il 60-70% in presenza di scarsa ventilazione, mentre durante la notte potrà raggiungere l’80%, aumentando la percezione del caldo.

La Protezione Civile rinnova l’invito ai cittadini ad adottare comportamenti prudenti per limitare gli effetti delle alte temperature. Si raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi direttamente al sole e di ridurre le attività all’aperto, limitando, ove possibile, anche gli spostamenti in automobile.

Particolare attenzione è richiesta per le categorie più vulnerabili, tra cui anzianibambini, persone affette da patologie cardiovascolari e soggetti con condizioni di salute che possono essere aggravate dalle elevate temperature. È inoltre consigliato mantenere gli ambienti adeguatamente arieggiati, idratarsi regolarmente bevendo acqua e prestare cura anche agli animali domestici, particolarmente esposti agli effetti del caldo.

Contestualmente, la Regione invita i Comuni e gli enti competenti a mantenere attive le misure di assistenza e monitoraggio delle fasce fragili della popolazione, assicurando il supporto necessario durante il perdurare dell’ondata di calore.

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