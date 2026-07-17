EUG 2026, il saluto del rettore Unisa

È tutto pronto per la cerimonia inaugurale degli European Universities Games (EUG) Salerno 2026, in programma questa sera alle 20.30 in Piazza della Libertà. Per la prima volta la manifestazione continentale approda in Italia, con un’organizzazione affidata all’Università degli Studi di Salerno, al CUS Salerno e all’Adisurc, con il supporto di FederCUSI e della Regione Campania.

Prima dell’accensione ufficiale dei Giochi, le delegazioni sfileranno da Piazza della Concordia fino al palco della cerimonia. Sono circa 3mila gli atleti già presenti nelle residenze universitarie di Fisciano e Baronissi, mentre complessivamente la manifestazione coinvolgerà circa 4mila studenti-atleti provenienti da 171 università europee.

La competizione è già entrata nel vivo con le prime gare dei tornei di futsal e pallavolo, mentre la macchina organizzativa è al lavoro per garantire l’accoglienza delle delegazioni, degli staff tecnici, degli arbitri e dei rappresentanti dell’EUSA.

“Non nascondiamo l’orgoglio per come sta procedendo questa straordinaria avventura”, ha dichiarato il rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio. “Il nostro campus è diventato un villaggio globale che accoglie giovani provenienti da tutta Europa. Vogliamo trasmettere un messaggio di pace, dialogo e fiducia nelle nuove generazioni”.

Il rettore ha inoltre sottolineato il valore dello sport come strumento di inclusione e confronto tra i popoli. “Lo sport ha una capacità unica di unire le persone, costruire relazioni e superare le differenze. È questo il suo valore più grande: creare comunità e guardare al futuro con maggiore fiducia”, ha concluso D’Antonio.

Gli European Universities Games coinvolgeranno fino ai prossimi giorni gli impianti sportivi delle province di Salerno e Avellino, trasformando il territorio in uno dei principali punti di riferimento dello sport universitario europeo.