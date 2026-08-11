Salernitana-Scafatesde venduti 1900 biglietti

Per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, che vedrà i granata affrontare la Scafatese alle ore 21, la prevendita ha già fatto registrare numeri incoraggianti. Dopo i primi due giorni sono circa 1.900 i biglietti staccati, di cui 321 destinati ai tifosi ospiti. Il dato è in costante aggiornamento e lascia prevedere una presenza di almeno 2.000 spettatori Particolarmente significativa la risposta del settore ospiti, che si avvicina al tutto esaurito considerando una capienza massima di 500 posti. Buona anche la risposta dei sostenitori granata, con la Curva Nord che procede verso il sold out.
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