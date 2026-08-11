‘La famiglia nel bosco’, il libro della madre arriva nel Cilento

Catherine Louise Birmingham e Nathan Trevallion Birmingham, protagonisti della vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, presenteranno domani sera a Valle dell’Angelo, nel Cilento, in provincia di SALERNO, il libro “La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco”. L’appuntamento è alle 19 in piazza Canonico Iannuzzi. Con i due genitori interverranno lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte della famiglia, l’avvocato Simone Pillon, legale dei genitori, e Salvatore Iannuzzi, sindaco di Valle dell’Angelo e neuropsichiatra infantile. A moderare sarà il giornalista Mediaset Vincenzo Rubano, che ha seguito la vicenda per il programma “Dentro La Notizia”. Il libro, scritto dalla madre, ripercorre la vicenda familiare che ha suscitato negli ultimi mesi un ampio dibattito pubblico e mediatico, riportando in primo piano temi come la tutela dei minori, la responsabilità genitoriale e la libertà educativa. “Il punto non è giudicare un singolo caso, ma capire cosa ci dice sul nostro tempo”, dice il sindaco Iannuzzi. “Dobbiamo spostare lo sguardo prima, sui contesti quotidiani in cui i bambini crescono oggi”. L’iniziativa rientra nel percorso “Human Originality. Verso una nuova umanità”. L’incontro è aperto al pubblico.