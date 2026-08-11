Colpita da malore 4 ore di attesa fuori dall’ospedale

Una donna con malore trasportata da Montecorvino Rovella è rimasta 4 ore fuori dall’Ospedale di Oliveto Citra in attesa di essere visitata.

A 50 km dalla propria abitazione.

È l’ennesimo episodio che racconta il disagio dopo la chiusura dell’ospedale di Battipaglia.

I Pronto Soccorso alternativi sono ormai al collasso e si ricorre a trasporti verso ospedali sempre più lontani: Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Oliveto Citra.

Una situazione insostenibile per operatori sanitari, infermieri, medici e personale, ma soprattutto per i cittadini.

Disagi, viaggi estenuanti, attese infinite. E la paura che dietro un’attesa ci possano essere conseguenze più gravi.

La tensione è ormai alle stelle tra le strutture sanitarie.