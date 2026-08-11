Pitti Pizza & Friends 2026, dal 25 al 30 agosto musica, cabaret e spettacolo

La pizza, naturalmente, resta la protagonista. Ma quest’anno a Pitti Pizza & Friends c’è qualcosa in più: la grande musica si affianca al cabaret e all’intrattenimento, con un programma che mette insieme grandi nomi, artisti affermati e alcuni dei talenti più interessanti della nuova scena italiana. Dal 25 al 30 agosto, Piazza della Libertà torna così a essere il grande palcoscenico sul mare di Salerno per sei giorni di gusto, musica, comicità e spettacolo. Ad aprire il programma, il 25 agosto, saranno I Ditelo Voi, storico trio comico napoletano formato da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, protagonisti da anni della comicità televisiva e teatrale. A seguire dj set Radio Kiss Kiss. Il 26 agosto sarà invece la volta di Francesco Procopio, attore e comico napoletano, tra i protagonisti della scena della comicità campana. A seguire Dj set Radio Kiss Kiss. Ma il cartellone musicale è altrettanto ricco. Tra gli ospiti ci sarà Dolcenera, cantautrice, musicista e polistrumentista tra le protagoniste della scena italiana; Fabio Rovazzi, artista, cantante, autore e volto del web; Leo Gassmann, cantautore romano, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo nel 2020; Eddie Brock, cantautore romano tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026; Settembre, giovane cantautore napoletano vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025 con «Vertebre» e protagonista di una rapida affermazione sulla scena nazionale. Spazio anche alla nuova generazione di artisti con Luk3, cantante emerso dal percorso di «Amici»; Senza Cri, cantautrice protagonista di «Amici» e di «Sanremo Giovani»; Lorenzo Salvetti, giovane cantautore emerso da «X Factor» e vincitore dell’ultima edizione di «Amici» 2026; Banfy, artista che fonde pop e tradizione musicale napoletana; Napoleone, nome d’arte del cantautore e autore Davide Napoleone; Lorenzo Lupo, giovane cantautore; Lime Loop, duo pop che unisce formazione lirica e sonorità contemporanee; Francesco Da Vinci, cantautore e figlio d’arte. Giovami, Jasley, Gabriele Esposito, Cioffi, Federica Abbate, Trigno, Valentino Pesaresi, Cosmonauti Borghesi, Clorinda e Btwins. Le sei serate saranno presentate da Pippo Pelo, uno dei personaggi di maggiore successo del panorama radiofonico nazionale. Sei giorni nei quali la musica e lo spettacolo accompagneranno il pubblico insieme alla grande protagonista della manifestazione: la pizza. I 21 forni, con la direzione tecnica di Nunzio Mascolo, rappresenteranno le diverse anime della pizza e delle storiche pizzerie che promuovono la tradizione campana, con una presenza che parte da Salerno e dalla Campania per arrivare anche oltreoceano: L’Antica Pizzeria Reginè di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, Pizza a Metro di Vico Equense, La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, Quanto Basta di San Giorgio del Sannio e Salerno, La Perla di Pulecenella di Salerno, Il Vicolo della Neve di Salerno, San Matteo New York, Antico Borgo di Nocera, Peppe Corsini – La Pizza Napoletana e un forno dedicato ai celiaci, in collaborazione con AIC Campania – Associazione Italiana Celiachia, con la Pizzeria Madison Salerno. Un percorso attraverso stili, tradizioni e interpretazioni differenti, dalla pizza napoletana al panuozzo, dalla pizza a metro alle proposte contemporanee, con l’obiettivo di raccontare attraverso il cibo identità e territori. Pitti Pizza & Friends torna dunque a confermare la propria formula: la pizza come punto di partenza per un grande evento popolare, capace di mettere insieme gastronomia, spettacolo, musica, comicità e promozione del territorio, nella cornice di Piazza della Libertà. La manifestazione è ideata da Maurizio Falcone e promossa dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone, con Alfonso Aufiero vicepresidente, e organizzata con Effe Emme Eventi. Le istituzioni: Comune di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio, ASI Salerno, Banca Monte Pruno, Fondazione Banco di Napoli, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Humanitas, Onmic, IPSEOA «R. Virtuoso», AiC Campania – Associazione Italiana Celiachia, ENS Salerno – Ente Nazionale Sordi. Media Partner: Radio Kiss Kiss. Main sponsor: Molini Pizzuti, Etè Supermercati, Motta Caffè, Latteria Sorrentina, Autodue, Santoro Creative Hub. Sponsor: Coca-Cola, Peroni Nastro Azzurro, Fabbrocino, SEV-Iren, Finocchietto Esagerato, La Contadina, Humankey, FG Industria grafica, Melella Group, Annalisa. Sponsor tecnici: Zio Pepe, I-Move Smart Mobility, 84100 Ingegneria srl, ARCK DE ROSA, Caseificio Ilka-Fiordilatte San Matteo, Ricciardi Computer-VNE S.p.A., I Casola Consulenti di bellezza, In Vino Civitas – Salone del Vino Salerno, Portadimare enoteca, Vitale srl, Linee Contemporanee.