Campi Flegrei: Sangiuliano: ‘Consiglio regionale anche a Ferragosto’

“Domani si svolgerà la conferenza dei capigruppo della Regione Campania, alla quale dovrebbe partecipare anche il Presidente Roberto Fico, la riunione è stata indetta dal presidente Massimiliano Manfredi dopo che l’opposizione ha presentato a norma di regolamento la richiesta di un consiglio monotematico straordinario sull’emergenza Campli Flegrei. «La cosa più normale in democrazia è portare nell’assemblea deputata, che è quella regionale, la discussione pubblica su quello che si sta facendo per i Campi Flegrei. Noi siamo disponibili a tenere il consiglio anche nella giornata di Ferragosto al fine di sottolineare che le istituzioni ci sono sempre anche nelle giornate di vacanza, sulla data ci confronteremo ma auspichiamo che non si vada molto oltre”. Lo dice il Capo dell’Opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, congiuntamente ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna. “Quanto alla sostanza presenteremo una risoluzione che impegna il presidente Fico a chiedere lo “stato di emergenza” perché riteniamo che questo sia lo strumento più idoneo in questa fase a fronteggiare la situazione, un atto di responsabilità in quanto esso consente di attivare procedure rapide in deroga ai vincoli della burocrazia e spendere rapidamente e bene le risorse che il governo Meloni ha messo tempestivamente a disposizione. Ci interessa – aggiungono gli esponenti del Centrodestra – una risposta immediata alle migliaia di cittadini sfollati, alle imprese, ai lavoratori, ai commercianti e a chiunque ha perso certezze sul futuro. Parlare di legge speciale in questa fase appare dilatorio e inopportuno, perché essa per sua natura può arrivare in una fase successiva quando si tratterà di programmare il futuro del Campi Flegrei”.