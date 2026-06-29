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Massa gigante nell’addome: donna potentina salvata dal professore Polichetti alla “Tortorella”

  • Giugno 29, 2026
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Massa gigante nell’addome: donna potentina salvata dal professore Polichetti alla “Tortorella”
Un intervento di chirurgia ginecologica ad alta complessità è stato eseguito alla Casa di Cura Tortorella di Salerno, dove è stata asportata una massa addominopelvica del peso di circa 5 chilogrammi. La paziente, una donna della provincia di Potenza, presentava un quadro clinico particolarmente complesso e, secondo quanto riferito dalla struttura, era stata valutata senza esito da altre realtà sanitarie.
L’operazione è stata eseguita dall’équipe guidata dal professor Mario Polichetti, responsabile della Chirurgia Ginecologica della clinica. «La paziente presentava una massa di notevoli dimensioni e condizioni cliniche che rendevano l’intervento particolarmente delicato. Abbiamo valutato il caso e deciso di procedere, adottando tutte le precauzioni necessarie. L’intervento si è concluso con esito favorevole e la paziente ha potuto lasciare la struttura dopo il decorso post-operatorio», ha dichiarato Polichetti.

Al momento delle dimissioni, i familiari della donna hanno espresso il loro ringraziamento al personale sanitario della struttura: “Vogliamo ringraziare il professore Polichetti e l’intera struttura per aver salvato nostra madre. In questo centro abbiamo trovato un altissimo livello qualitativo e professionale, unito a una profonda umanità che purtroppo non avevamo riscontrato in nessun’altra delle strutture a cui ci eravamo rivolti in precedenza”.
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