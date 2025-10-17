Bomba distrugge le auto di Ranucci e della figlia - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Bomba distrugge le auto di Ranucci e della figlia
Prima la pioggia poi di nuovo caldo e bel tempo: meteo Italia settimana prossima
Esplorare l’apparato digerente con una ‘pillola’, come funziona la videocapsula endoscopica
Trump sente Putin e avverte Zelensky prima dell’incontro: “Tomahawk servono anche a noi”
Ultimora

Bomba distrugge le auto di Ranucci e della figlia

  • Ottobre 17, 2025
  • 0
  • 70
  • 1 Min Read
Bomba distrugge le auto di Ranucci e della figlia

L’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista sui social. “Due ordigni – si legge nel post – hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere”

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013