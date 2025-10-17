Bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci, ordigno in grado di uccidere - Le Cronache
Bomba distrugge l’auto di Sigfrido Ranucci, ordigno in grado di uccidere

(Adnkronos) – Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l'altra macchina di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell'esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

