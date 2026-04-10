Bicchielli (FI), 'bene candidatura condivisa di Aliberti alla Provincia' - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Fico, ‘contro criminalità lavoro sinergico per Campania più sicura’
Tutto sold out per il ritorno al PalaSele di Nino D’Angelo
Polizia: P.De Luca (Pd), grazie per impegno quotidiano
Bicchielli (FI), ‘bene candidatura condivisa di Aliberti alla Provincia’
Salerno

Bicchielli (FI), ‘bene candidatura condivisa di Aliberti alla Provincia’

  • Aprile 10, 2026
  • 0
  • 88
  • 1 Min Read
Bicchielli (FI), ‘bene candidatura condivisa di Aliberti alla Provincia’

Accolgo con soddisfazione la candidatura alla presidenza della Provincia di Salerno di Pasquale Aliberti. Il centrodestra unito ha scelto di puntare su un amministratore serio e competente, capace di interpretare al meglio le esigenze dei territori. Un ringraziamento va anche ai vertici di Fratelli d’Italia che, pur avendo a disposizione un candidato di assoluto valore, hanno dimostrato senso di responsabilità sostenendo la candidatura condivisa di Aliberti. A lui va, inoltre, il nostro apprezzamento per aver ancora una volta messo a disposizione la propria persona in una sfida politica così importante”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti locali del partito. “Questo è il metodo giusto: l’unità costruita sui territori e tra le classi dirigenti. Un’unità che va rilanciata ovunque, senza eccezioni, per non dare segnali sbagliati ai nostri elettori, che ci chiedono compattezza, serietà e capacità di governo. Proprio per questo, non possiamo non rilevare come il permanere di tensioni in alcuni contesti rischi di indebolire la proposta politica del centrodestra. Serve uno sforzo ulteriore, da parte di tutti, per superare incomprensioni e lavorare con spirito costruttivo nell’interesse comune”, conclude Bicchielli.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017