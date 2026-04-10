Polizia: P.De Luca (Pd), grazie per impegno quotidiano

“Oggi ho partecipato alle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Una giornata carica di significato che testimonia il legame profondo tra il Corpo della Polizia e i cittadini italiani”. Lo afferma Piero De Luca del Pd, a margine della celebrazione svoltasi a Salerno. “Le donne e gli uomini della Polizia di Stato – aggiunge – sono ogni giorno al servizio delle nostre comunità, con professionalità, coraggio e spirito di sacrificio, assicurando il rispetto dei valori di libertà, legalità e sicurezza, pilastri costituzionali della nostra Repubblica. Difendendo i diritti e contrastando ogni forma di violenza e criminalità la Polizia rappresenta un punto di riferimento costante, soprattutto nei contesti più difficili, per tutti i cittadini, soprattutto nei contesti più difficili. Un pensiero va a chi ha perso la vita o è rimasto ferito nell’adempimento del proprio dovere: alle loro famiglie va piena vicinanza e gratitudine. Oggi più che mai, di fronte alle sfide sempre più complesse e alle nuove minacce che abbiamo davanti, è fondamentale sostenere con serietà e concretezza il lavoro delle forze dell’ordine per sostenere e promuovere una cultura della legalità e del rispetto. Grazie alla Polizia di Stato per l’impegno che profonde e per i valori che difende e protegge, con dedizione e spirito di servizio, ogni giorno nel nostro Paese”.