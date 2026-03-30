Bellizzi, muore operaio di 49 anni in un ovattificio

Incidente mortale sul lavoro in un ovattificio a Bellizzi, dove un operaio di 49 anni, originario di Montecorvino, ha perso la vita durante il turno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era impegnato su un macchinario quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un incidente che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi, ma all’arrivo dei sanitari del 118 ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l’operaio non c’è stato nulla da fare.