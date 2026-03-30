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Serie C, il Trapani evita l’esclusione

  • Marzo 30, 2026
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Serie C, il Trapani evita l’esclusione

Si chiude con un sospiro di sollievo per il Trapani Calcio la giornata decisiva davanti alla giustizia sportiva. La Corte Federale d’Appello ha infatti respinto il ricorso della Procura Federale che chiedeva l’esclusione del club dal campionato di Serie C 2025/26.

Resta però confermata la penalizzazione di 5 punti in classifica, oltre all’ammenda di 1.500 euro, già inflitte dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 9 marzo per violazioni di natura amministrativa.

Nel dettaglio, la Corte ha respinto anche il reclamo del club granata e quello della Procura Federale relativo alla presunta incongruità delle sanzioni. Inoltre, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Trapani per la revoca della penalizzazione di 8 punti inflitta nel maggio 2025 e successivamente confermata in appello.

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