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Autogrill sulla Sa-Av: muore una donna di 40 anni

  • Marzo 30, 2026
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Autogrill sulla Sa-Av: muore una donna di 40 anni

Tragedia nella mattinata di oggi lungo l’autostrada Salerno–Avellino, in direzione Salerno, dove una donna di nazionalità indiana, di circa 40 anni, è stata colta da un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava all’interno di un’area di servizio. Il malore si è verificato nelle prime ore del mattino all’interno dell’Autogrill, in un momento di ordinaria presenza di viaggiatori e automobilisti in transito. Secondo le prime informazioni disponibili, la donna si sarebbe improvvisamente accasciata, richiamando l’attenzione delle persone presenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La centrale operativa del 118 ha attivato in tempi rapidi i mezzi di emergenza: sul posto sono intervenuti un’ambulanza dell’associazione “AVIS” di Pellezzano e un’automedica de “La Solidarietà” di Fisciano. Il personale sanitario ha avviato tempestivamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche le dotazioni di emergenza previste per i casi di arresto cardiaco. Le operazioni di soccorso si sono protratte per diversi minuti all’interno dell’area di servizio, sotto gli occhi dei presenti, mentre i sanitari tentavano di ristabilire le funzioni vitali della donna. Le condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi e, nonostante l’intervento rapido e qualificato, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inefficace. Il decesso è stato quindi constatato sul posto. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti di competenza per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori elementi utili. L’episodio si è verificato in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria autostradale, utilizzata quotidianamente per i collegamenti tra l’Irpinia e il Salernitano. L’area di servizio interessata rappresenta infatti un punto di sosta frequente per pendolari, mezzi commerciali e viaggiatori diretti verso il capoluogo. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle eventuali condizioni sanitarie pregresse. Non si esclude che possano essere disposti ulteriori accertamenti per chiarire il quadro clinico e le cause precise dell’arresto cardiaco.

Carmine Rosamilia

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