Bellandi: “Vietato l’uso di locali parrocchiali per finalità elettorali”

Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo dell’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, ha inviato la seguente lettera ai parroci salernitani, in prossimità delle elezioni comunali.
“Ai Reverendi Parroci In prossimità delle elezioni amministrative che si terranno nei giorni 24 e 25 maggio p.v. in alcuni Comuni dell’Arcidiocesi quali Salerno, Campagna, Laviano, Valva, si rappresenta che potrebbero pervenire richieste di utilizzo di locali parrocchiali, come aule, saloni e oratori, per lo svolgimento di incontri connessi, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale.
Al fine di prevenire ogni possibile equivoco o indebita interpretazione circa un coinvolgimento o un sostegno della comunità ecclesiale a specifiche posizioni o schieramenti, si dispone che, nel periodo antecedente le consultazioni, tali spazi non vengano concessi per le suddette finalità.
Confidando nella consueta prudenza pastorale e nel senso di responsabilità di ciascuno, si ringrazia per la collaborazione”.