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Addio a “Dino” Della Calce mister dell’Under 15 femminile granata

  • Aprile 8, 2026
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Addio a “Dino” Della Calce mister dell’Under 15 femminile granata

Calcio salernitano in lutto. È venuto improvvisamente a mancare, all’età di 58 anni, Alfredo “Dino” Della Calce, attuale allenatore dell’Under 15 della Salernitana femminile.

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