Barbara Figliolia: Dare fiducia ai giovani

di Mario Rinaldi

Comincia la campagna elettorale dell’ex consigliera comunale, Barbara Figliolia, candidata nelle fila dei “Cristiani Democratici” a sostegno del candidato sindaco Vincenzo De Luca. Probabilmente, era già iniziata da un po di tempo.

La sensazione è che in questi giorni frenetici che precedono il termine ultimo per la presentazione delle liste, la competizione entra sempre più nel vivo. E ad animarla sono proprio loro, i candidati al consiglio comunale. Un esercito di centinaia tra uomini e donne pronti a darsi battaglia sul campo elettorale, ma nel pieno rispetto di regole morali e di educazione l’uno nei confronti dell’altro.

Come procede la campagna elettorale? Tra qualche giorno si entrerà nel vivo della competizione.

“Questa campagna elettorale per me ha un significato diverso: è la mia seconda candidatura. Non è più solo entusiasmo, è anche coraggio e maggiore consapevolezza.

So cosa vuol dire metterci la faccia, assumersi responsabilità e restare accanto alle persone anche oltre i momenti elettorali. E adesso si entra davvero nel vivo, con ancora più determinazione”.

Lei come pensa di impostarla?

“La imposterò partendo da quello che ho già dimostrato e da quello che voglio continuare a costruire. Non riparto da zero: riparto dall’esperienza, dall’ascolto fatto in questi anni, dal rapporto costruito con il territorio. Sarà una campagna vera, concreta, fatta di presenza e coerenza”.

Che sensazioni sta avendo in questi giorni camminando per le strade di Salerno?

“A Salerno si respira attenzione, ma anche tanta esigenza di risposte vere. Le persone sono stanche delle parole vuote: chiedono serietà, concretezza e presenza. È una sfida, ma anche una grande occasione per dimostrare che la politica può essere diversa. Camminando per Salerno sento tanta preoccupazione, ma anche speranza.

Sentono il bisogno di essere ascoltati, di non essere lasciati soli e di avere validi punti di riferimento. E questo ti tocca, ti responsabilizza ti ricorda perché hai scelto di esserci”.

Manca poco alla presentazione delle liste. La vostra é pronta?

“Sì, la lista è pronta. Sì è conclusa qualche giorno fa per cui non ho avuto ancora l’opportunità di conoscere tutti i candidati, ma ho potuto già constatare che è una squadra che unisce esperienza e nuove energie, proprio come questa mia candidatura: continuità e rinnovamento insieme.

Persone che hanno scelto di esserci, non per caso, ma per convinzione”.

Lei é una dirigente scolastica. Cosa manca oggi ai giovani per emergere davvero? La politica può aiutare il loro percorso di istruzione e di crescita.

“Ai giovani oggi non manca la voglia, né il talento. Manca qualcuno che creda in loro fino in fondo.

Come dirigente scolastica lo vedo ogni giorno: ragazzi pieni di capacità che però spesso non trovano la strada. La politica deve fare questo: aprire porte, creare occasioni, dare fiducia. Perché quando un giovane viene messo nelle condizioni giuste, può fare cose straordinarie. E noi abbiamo il dovere di non spegnere quella luce”.

Una rivoluzione continua e fatta di cambiamento grazie alla presenza di volti nuovi, che si mescolano a quelli che possono dare tanto in termini di esperienza e professionalità. Figliolia c’è e crede molto in questa forza di rinnovamento.