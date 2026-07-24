Autosantoro: riscoperta impianto Gpl rappresenta una risposta intelligente, concreta e moderna

Nel contesto economico attuale, caratterizzato dalla costante volatilità dei prezzi dei carburanti e da normative ambientali sempre più stringenti nelle aree urbane, la riscoperta dell’impianto Gpl (Gas di Petrolio Liquefatto) rappresenta una risposta intelligente, concreta e moderna. Se in passato questa alimentazione era vista come una scelta di ripiego per vetture datate, l’evoluzione tecnologica dei moderni sistemi a iniezione gassosa ha radicalmente cambiato lo scenario.

Oggi, installare o guidare un’auto a Gpl significa viaggiare riducendo le spese alla pompa fino al 50% rispetto alla benzina, senza scendere a compromessi sulle prestazioni del motore e riducendo l’impatto ecologico.

La scelta del Gpl si traduce immediatamente in una serie di benefici tangibili per il portafoglio e per la mobilità quotidiana. Il prezzo del Gpl al distributore viaggia costantemente e ampiamente sotto la soglia critica di 1 euro al litro. Questo divario strutturale rispetto a benzina e diesel permette di ammortizzare il costo dell’investimento iniziale dell’installazione in tempi estremamente rapidi, specialmente per chi percorre molti chilometri all’anno.

Il Gpl è un combustibile a basso impatto ambientale, poiché la sua combustione genera emissioni ridotte di anidride carbonica (CO2) e quasi nulle di polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto (NOx). Per questo motivo, le vetture alimentate a gas sono frequentemente esentate dai blocchi del traffico urbani e dalle limitazioni ecologiche. Inoltre, molte regioni italiane offrono importanti agevolazioni fiscali, come la riduzione o l’esenzione totale dal pagamento del bollo auto per i primi anni.

Le auto dotate di tale impianto sfruttano la logica “bi-fuel” (doppia alimentazione benzina/Gpl). Il conducente può passare da un carburante all’altro anche durante la marcia, semplicemente premendo un tasto. Questa flessibilità azzera l’ansia da rifornimento: esausto il serbatoio del gas, l’auto passa automaticamente alla benzina, consentendo di coprire distanze enormi senza la necessità di programmare soste forzate.

I veicoli a Gpl di ultima generazione sono sottoposti a test severissimi e dotati di valvole di sicurezza avanzate (multivalvole con elettrovalvola di intercettazione, valvola di sovrappressione e fusibile termico). Questi sistemi bloccano la fuoriuscita del gas in caso di anomalie o forti impatti, rendendo l’auto sicura esattamente quanto un veicolo a benzina o diesel, consentendo anche il parcheggio nei garage sotterranei fino al primo piano interrato.

Attraverso la formula Autosantoro System, la concessionaria Autosantoro (Salerno – via A. Amato e via R. Wenner, zona industriale) ha inteso elaborare una serie di proposte ad hoc molto interessanti e convenienti, fra le quali: Hyundai i20 Connectline 1.0 benzina con impianto Gpl gratuito, sei anni di assicurazione, un anno di mini kasko, cinque anni di tagliandi inclusi, cinque anni di garanzia – km illimitati e soccorso stradale, all inclusive, a soli € 13.900 (zero anticipo e piccole rate).